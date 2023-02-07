Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Таким будинкам, можна сказати, пощастило. Так, можна їздити та відключати ці будинки вручну, але це невигідно економічно", – сказав нардеп.

За його словами, такі будинки споживають мало – 100 кВт за можливості нашої генерації виробляти до 15 ГВт.

"Тому обленерго немає сенсу витрачати бензин і час електриків на відключення та підключення цих будинків кожні три-чотири години. Тоді обленерго будуть більше витрачати часу на відключення та підключення, ніж на ремонти. А це нерозумно", – пояснив голова енергетичного комітету.