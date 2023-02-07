Герус пояснив, чому в деяких будинках ніколи не вимикають електроенергію
Будинки, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури, можна вимикати лише вручну, однак це економічно невигідно й потребує від обленерго зайвих витрат
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
"Таким будинкам, можна сказати, пощастило. Так, можна їздити та відключати ці будинки вручну, але це невигідно економічно", – сказав нардеп.
За його словами, такі будинки споживають мало – 100 кВт за можливості нашої генерації виробляти до 15 ГВт.
"Тому обленерго немає сенсу витрачати бензин і час електриків на відключення та підключення цих будинків кожні три-чотири години. Тоді обленерго будуть більше витрачати часу на відключення та підключення, ніж на ремонти. А це нерозумно", – пояснив голова енергетичного комітету.
- В Одесі та прилеглих районах оновили графіки відключень світла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.21Продаж 43.14
- Актуальне
- Важливе