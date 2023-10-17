"Геть нафтові гроші": поліція Лондона затримала Грету Тунберг
Шведську екоактивістку Грету Тунберг та її однодумців затримала поліція через блокування у Лондоні доступу на конференцію керівникам нафтових компаній
Про це повідомляє AP.
Тунберг була серед протестувальників, які скандували "Геть нафтові гроші" та намагалися заблокувати доступ до готелю InterContinental, де проходить Форум енергетичної розвідки. На конференції виступають спікери, серед яких виконавчі директори Shell, Aramco та Equinor, а також міністр енергетичної безпеки Великої Британії.
Протестувальники намагалися заблокувати доступ до місця, сівши на тротуар біля входу. Вони тримали банери та скандували "Геть дурні гроші" та "Скасуйте конференцію", а деякі запалювали жовто-рожеві фаєри.
Двоє активістів Greenpeace, знаходячись на даху готелю, розгорнули великий банер із написом "Змусьте велику нафтову галузь платити".
Протестувальники звинувачують компанії у навмисному уповільненні глобального переходу енергії на відновлювані джерела енергії, щоб отримати більше прибутку.
Поліція повідомила, що шістьох людей заарештували за підозрою у перешкоджанні руху автодорогою під час протесту, чотирнадцять людей - за підозрою у порушенні громадського порядку, ще одну людину взяли під арешт за завдання збитків.
Активісти кажуть, що продовжуватимуть протестувати протягом форуму, що триватиме три дні
- У липні шведський суд оштрафував екологічну активістку Ґрету Тунберг за непокору поліції під час мітингу, що відбувся 19 червня у місті Мальме. Мітингувальники хотіли заблокувати вхід і вихід до гавані порту міста на знак протесту проти використання викопного палива.
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