Гетманцев анонсував збільшення в 1,5 рази податків для компаній, що не пішли з Росії - концепція законопроєкту
Законопроєкт про додаткове оподаткування міжнародних компаній, які мають бізнес в Україні та не полишили російського ринку, буде зареєстровано на наступному тижні
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та фінансової політики Данило Гетманцев написав в Telegramm.
"Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроекту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни - агресора. Узгодили концепт законопроекту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1.5", – написав він.
Народний депутат уточнив, що законопреокт має бути зареєстрований в парламенті вже на наступному тижні та матиме ряд інших "стимулів" для міжнародного бізнесу, який досі співпрацює з країною-агресором, піти звідти.
Нагадаємо, міжнародний ритейлер "Ашан" не піде з російського ринку.
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