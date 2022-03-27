Гетманцев анонсував збільшення в 1,5 рази податків для компаній, що не пішли з Росії - концепція законопроєкту

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та фінансової політики Данило Гетманцев написав в Telegramm.



"Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроекту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни - агресора. Узгодили концепт законопроекту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1.5", – написав він.



Народний депутат уточнив, що законопреокт має бути зареєстрований в парламенті вже на наступному тижні та матиме ряд інших "стимулів" для міжнародного бізнесу, який досі співпрацює з країною-агресором, піти звідти.

Нагадаємо, міжнародний ритейлер "Ашан" не піде з російського ринку.