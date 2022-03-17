Гетманцев пропонує вилучати майно ділків, які завищують ціни на житло і транспорт
Уряд і військове керівництво мають встановити відповідальність за суттєве і невмотивоване підвищення цін на житло, транспорт і ряд товарів – вилучати майно таких підприємців на користь ЗСУ, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.
Про це він написав у Telegramm.
"Щодо інформації про істотне (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деякі товари окремими ділками в різних регіонах України, що намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян, вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення засобів такої діяльності на користь Української Армії відповідно до законів військового часу", – написав він.
Гетманцев звернувся до уряду та військового керівництва країни, щоб там розглянули таку можливість та вжили відповідні заходи.
"Це точно не бізнес. Це мародерство", – наголосив парламентар.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки звернулося до українського бізнесу із застереженням щодо необґрунтованого завищення цін на проживання, послуги та товари.
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