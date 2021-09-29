Гетманцев розповів, скільки отримав держбюджет за місяць податкової амністії
За три тижні дії податкової амністії українці задекларували 33 млн грн і сплатили до бюджету 1,6 млн грн
Про це повідомляє Економічна правда.
За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, за 3 тижні вересня майже 33 млн грн задекларовано і сплачено до бюджету 1,6 млн грн.
"Безперечно, це невелика сума, але ми тільки починаємо цей рух і розуміємо, що люди дивляться, роблять оцінки. Вчора у нас була нарада - прозвучало про десятки тисяч дзвінків громадян, тобто ажіотаж великий", - цитує видання слова Гетманцева.
Нардеп додав, що люди, які "виявили бажання першими амністуватися" отримують супровід.
"Ви звертаєтесь до банку, банк відкриває рахунок, видає довідку, що ви поклали гроші на спецрахунок. Після цього ви заповнюєте в електронному вигляді декларацію, додаєте цю довідку і відправляєте декларацію до Податкової", - пояснив він, додавши, що декларація є свідченням амністії на вказану суму.
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