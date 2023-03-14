Гімн РФ на перервах: у Центрі нацспротиву розповіли, як окупанти перетворюють школи Херсонщини на осередки пропаганди
У Херсонській області окупанти змушують учнів підконтрольних закладів освіти виконувати гімн Росії, а вчителів – учити Конституцію РФ у позаробочий час
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У селі Стрілкове Генічеського району Херсонської області окупаційна адміністрація РФ примушує працівників та учнів підконтрольних окупантам закладів освіти виконувати гімн РФ під час перерви між заняттями, а також вивчати конституцію РФ у позаробочий час", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС нагадали, що восени 2022 року окупанти запровадили в закладах освіти обов’язкове позакласне заняття "Разговоры о важном", для чого видали класним керівникам "патріотичні" методички. Водночас дітям заборонено відвідувати онлайн-заняття в українських школах. За це батькам погрожують штрафами.
"Заклади освіти на ТОТ перетворилися на осередки пропаганди, яка не має нічого спільного з навчанням", - резюмували в ЦНС.
- Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти в Запорізькій області теж змушують школярів співати гімн РФ.
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