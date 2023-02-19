Окупанти в Запорізькій області змушують учнів співати гімн Росії перед початком уроків, - Генштаб

Про це повідомили у зведенні Генштабу 19 лютого.

"Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю". - йдеться у дописі.

Також зазначається, що у населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні.

"Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють. Лікарня стала таким собі "хабом" для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників", - зазначили у дописі.

Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів

Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів, також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори і Строївка на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник обстріляв населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: артилерійських обстрілів зазнали Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

Запорізький напрямок: під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки на Запоріжжі.

Херсонський напрямок: від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків - Миколаївської. Постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 - по ЗРК

Стало відомо, що Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари - по важливих об’єктах противника.

Також додається, що протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3".

"А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника", - додається у пості.