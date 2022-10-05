Глава МАГАТЕ Гроссі їде до Києва: є потреба у створенні зони безпеки навколо Запорізької АЕС
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі їде до Києва для консультацій щодо охоронної зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції
Про це написав у твіттері Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
"Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи", - написав Гроссі.
On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022
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