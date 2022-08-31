Глава МЗС Бельгії визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення

Про це йдеться у спільній заяві МЗС України та Бельгії за підсумками зустрічі.

"Міністерка Лябіб надала роз’яснення щодо своєї поїздки в Україну (Крим): минулого року. Як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться у заяві.

Лябіб особисто запевнила у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти поверненню миру та відбудові України.

"Міністр Кулеба привітав щиру та віддану відданість Бельгії територіальній цілісності України, а також внесок, який вона робить у цьому", - йдеться у заяві.

Переговори відбулися у Празі, де проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

Кулеба і Лябіб домовилися провести наступну зустріч на майбутній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обговорити можливі двосторонні проєкти на підтримку України.

У спільній заяві не згадується про можливість візиту до Києва, попри те, що раніше Лябіб заявляла про таке бажання.

Глава МЗС Бельгії Лябіб у липні 2021 року побувала у Криму: спершу відвідала культурний фестиваль "Глобальні цінності" (проходив 23-25 липня у Севастополі), а потім, 26-28 липня, була в туристичних місцинах Південного берегу Криму. Поїздка була оплачена коштом фонду доньки Владіміра Путіна Єкатєріни Тіхонової

28 липня Аджа Лябіб у День української державності звернулася у листі до українського колеги Дмитра Кулеби та висловила підтримку Україні. У своєму листі Лябіб ніяк не згадала про свою торішню поїздку, проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні.

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