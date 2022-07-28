Про це інформує Європейська Правда.

"Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об’єднує наші дві країни" - написала Лябіб.



Як відомо, влітку 2021 року бельгійська міністерка закордонних справ їздила до окупованого Криму, коли ще була журналісткою та не обіймала посаду очільниці МЗС.



У своєму листі Лябіб ніяк не згадала про свою торішню поїздку, проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні.



"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими", - сказала Лябіб.



Вона також висловила підтримку європейської перспективи України.



"Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт", - написала вона.



"Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі", - пише Лябіб далі у листі.



Міністерка також висловила сподівання, що найближчим часом матиме змогу відвідати Київ.