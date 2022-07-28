Поїздку глави МЗС Бельгії до Криму оплатив фонд доньки Путіна, – ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що Аджа Лябіб у липні 2021 року побувала у Криму: спершу відвідала культурний фестиваль "Глобальні цінності" (проходив 23-25 липня у Севастополі), а потім, 26-28 липня, була в туристичних місцинах Південного берегу Криму.

Кураторство фестивалю із назвою "Глобальні цінності" в Росії доручили молодшої доньці Владіміра Путіна Єкатерині Тіхоновій. Його титульним спонсором став фонд "Иннопрактика", яким Тіхонова керує.

Кремль ніколи не визнавав, але і не заперечував цей факт, однак віднедавна Тихоновій доручають публічну активність, а про її родинний зв’язок з диктатором не заборонено навіть писати на сторінках дружніх до російської влади ЗМІ.

Поїздку нинішньої очільниці МЗС Бельгії на фестиваль оплатили коштом фонду доньки Путіна. Телеканал RTBF, на якому працювала Аджа Лябіб, повідомив 28 липня, що її поїздка у Крим у липні 2021 року здійснювалася коштом організаторів фестивалю, а також зазначив, що вважає це нормальною практикою.

28 липня Аджа Лябіб у День української державності звернулася у листі до українського колеги Дмитра Кулеби та висловила підтримку Україні. У своєму листі Лябіб ніяк не згадала про свою торішню поїздку, проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні.

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