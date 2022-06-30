Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою
Про це вона сказала в ефірі радіо BBC.
"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території", - заявила Трасс.
Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного проміжку часу, вона сказала, що це реально, і саме тому потрібно надавати Україні додаткову летальну допомогу.
- 30 червня в офісі Бориса Джонсона оголосили, що Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні.Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе