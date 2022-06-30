Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC.

"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території", - заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного проміжку часу, вона сказала, що це реально, і саме тому потрібно надавати Україні додаткову летальну допомогу.

30 червня в офісі Бориса Джонсона оголосили, що Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні.Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

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