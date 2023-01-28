Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Гаавісто.

За словами Гаавісто, потенційні зв'язки ультраправого політика Расмуса Палудана, який спалив священну книгу ісламу в центрі Стокгольма, з Росією "були розслідувані, і було знайдено певні зв'язки в його оточенні".

"Цей епізод порушує питання про те, що є якась третя сторона - наприклад Росія - або якась інша сторона, яка виступає проти членства в НАТО і прагне до провокацій для досягнення цієї мети. Це непростимо", - сказав він.

До цього уряд Швеції публічно не коментував зв'язок між Палуданом та Росією, але прем'єр-міністр Ульф Крістерссон цього тижня відзначив "сили", які можуть хотіти не допустити членства країни у військовому альянсі.

Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.

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