Про це інформують в офіційному повідомленні Пентагону .

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ поспілкувався з віцепрем'єр-міністром та міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, щоб обговорити поточну безпеку на східному фланзі НАТО та спільні зусилля щодо посилення обороноздатності України. Держсекретар Остін високо оцінив лідерство Польщі у наданні підтримки Україні, і обидва лідери погодилися продовжувати тісну співпрацю для посилення стримування та оборони Альянсу», – завершив прес-секретар військово-повітряних сил Пентагону генерал Пет Райдер.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак написав у твіттері про телефонну з Остіном III.

"Ми говорили про російську агресію та поточний час в Україні. Ми також говорили про деталі присутності американських військ у Польщі та питання військової та модернізаційної співпраці", - пише Блащак.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може отримати системи NASAMS ще до кінця місяця.

Своєю чергою 26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси уряду США й незабаром Україна отримає дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо припустив, що повне розгортання двох батарей NASAMS можна очікувати вже у листопаді.

Американська влада планує передати українським Збройним Силам системи протиповітряної оборони NASAMS, а також провести навчання військових на цих комплексах вже у листопаді 2022 року.

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