Глава ПЦУ вручив Залужному орден Юрія Переможця

Про це глава ПЦУ повідомив на своїй facebook-сторінці.

"З щирою вдячністю отримав з рук Головнокомандувача ЗСУ нагрудний знак "За сприяння війську". Своєю чергою, від повноти нашої Церкви вручив Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця – святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви", – написав він.

Митрополит Епіфаній наголосив, що військова служба і захист рідного народу є "Богом благословенною справою", а українські військові "виконують своє покликання, жертовно захищаючи ближніх" та воюють зі злом і темрявою. І додав, що він вірить: з Божою допомогою ми неодмінно здолаємо це зло.

У листопаді Митрополит Епіфаній відзначив орденом святого великомученика Юрія Переможця начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова

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