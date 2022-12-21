Глава ПЦУ вручив Залужному орден Юрія Переможця
Митрополит Епіфаній вручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця
Про це глава ПЦУ повідомив на своїй facebook-сторінці.
"З щирою вдячністю отримав з рук Головнокомандувача ЗСУ нагрудний знак "За сприяння війську". Своєю чергою, від повноти нашої Церкви вручив Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця – святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви", – написав він.
Митрополит Епіфаній наголосив, що військова служба і захист рідного народу є "Богом благословенною справою", а українські військові "виконують своє покликання, жертовно захищаючи ближніх" та воюють зі злом і темрявою. І додав, що він вірить: з Божою допомогою ми неодмінно здолаємо це зло.
- У листопаді Митрополит Епіфаній відзначив орденом святого великомученика Юрія Переможця начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова
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