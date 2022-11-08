Про це Буданов сказав під час зустрічі з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Кирило Буданов і керівники підрозділів ГУР МОУ під час зустрічі з Митрополитом Епіфанієм обговорили поточні події української визвольної війни, визволення з полону наших воїнів та перспективи повного звільнення України.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", – наголосив Буданов.

Митрополит Епіфаній натомість відзначив важливість національної єдності та подякував українським захисникам, які наближають Перемогу.

"Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож у цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору. Дякую вам за самовіддану боротьбу, спрямовану на захист України. Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", – сказав глава ПЦУ.

Митрополит відзначив Кирила Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця. Три офіцери ГУР МО отримали ордени Архистратига Михаїла.

Як розповів в ефірі Еспресо очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, в Луганській області цими днями тривають бої за трьома напрямками - Сватове, Кремінна та Білогорівка. Росіяни мають шалені втрати як вбитими, так і пораненими.

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