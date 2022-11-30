Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Глава російської розвідки закликав Польщу «до більш ретельного вивчення своєї історії» і застеріг від "анексії" українських земель

Глава російської розвідки закликав Польщу «до більш ретельного вивчення своєї історії» і застеріг від "анексії" українських земель

30 листопада, 2022 середа
15:16
війна з Росією Сергій Наришкін

Глава розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Польща "збирається провести референдуми" на Західній Україні, аби "анексувати" ці території

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. 

Наришкін заявив, що "референдумом" країна хоче виправдати свої "зазіхання" на українські землі та що польські спецслужби вже "злили" українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області референдуму про приєднання до Польщі.

"Реакцію вагомих регіональних гравців та простих громадян передбачається ретельно відстежити та проаналізувати", - сказав він.

Наришкін також "застеріг" поляків від цього "рішення" та порадив "більш ретельно вчити свою історію", аби "не наступати на ті ж граблі". 

"Хочемо заздалегідь застерегти поляків від поспішного проведення хибних аналогій і закликати до більш ретельного вивчення своєї історії. Нагадаємо, вона наповнена гіркими прикладами зіткнень польських та українських націоналістів. Може, не варто знову наступати на ті ж граблі?" – сказав він.

  • Раніше у МЗС Польщі спростували фейк про "референдум" щодо приєднання західних областей та заявили, що це "чергова спроба розпалити суперечки з Україною".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Польща
Західна Україна
Читайте також:
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
Зеленський
30 листопада, 2022 середа
"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових
Дніпро-1
28 листопада, 2022 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
15:30
Придушували рух опору та викрадали українців: на Херсонщині двом колаборантам з окупаційного "МВС" оголосили підозри
15:23
Угорщина
Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро
15:20
Юлія Льовочкіна
Членкиня забороненої в Україні партії ОПЗЖ Льовочкіна вирішила скласти мандат нардепа
15:15
Віталій Портников
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
15:13
Урсула фон дер Ляєн
ЄС з партнерами створить план конфіскації заморожених активів РФ на користь України, - Урсула фон дер Ляєн
15:12
обстріл Донеччина
Їдуть додому, попри обстріли. До Краматорська та Слов'янська повернулись близько 55 тисяч людей
15:07
поліція, злодій, наручники
У Києві чоловік повідомив про "замінування" Офісу президента через невдоволення відключеннями електроенергії
15:03
Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для лікарень
15:01
На Сумщині внаслідок обстрілів рашистів загинув підліток
15:01
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 25-29 листопада. Бахмутську фортецю беруть у кліщі 
14:50
Єнс Столтенберг
Перш ніж говорити про вступ України до НАТО, вона має перемогти Росію, - Столтенберг
14:50
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Єдина система дзвінку до екстрених служб: в Україні запрацює номер 112
14:34
Віталій Кім
Окупанти силоміць вивезли місцевих мешканців з Кінбурнської коси, - Кім
14:27
російський літак винищувач
Над Японським морем пролетіли китайські та, імовірно, російські літаки - у відповідь Японія та Південна Корея підняли в небо винищувачі
14:26
метро Берестейська
В київському метро можна зарядити телефони та інші гаджети, завдяки USB-зарядкам
14:24
Микола Олещук
Facebook заблокував допис командувача Повітряних сил ЗСУ через слова про "утилізацію російської нечисті"
14:19
Жозеп Боррель
ЄС передасть Україні ще 40 генераторів
14:10
на фото: газова плита
У низці міст Донеччини відновити газо- та електропостачання наразі неможливо, - ОВА
14:08
OPINION
Мирослава Барчук
Це другий фронт. Без жодного перебільшення
14:07
Ексклюзив
російські окупанти
Окупанти вивезли з лікарень Херсона навіть клізми, - Радуцький
14:00
Ексклюзив
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
Ніякого оточення Бахмута та відступу ЗСУ немає, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
13:50
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу
13:43
Ексклюзив
Трегубов
Іде взаємне стримування. На війні обидві сторони мають ефективну ППО і гіршу авіацію, - офіцер ЗСУ Трегубов
13:34
Ексклюзив
SAMP-T
Україна може отримати системи ППО SAMP-T у першому кварталі 2023 року, - військовий експерт Коваленко
13:14
опалення
Ладижинська ТЕС досі зупинена, без тепла залишаються 18 тис. мешканців Вінничини, - ОВА
13:13
Вадим Скібіцький
У Росії існує дефіцит певних видів озброєння: перемовини з Іраном були, але постачання зброї не фіксують, - ГУР
13:07
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%
13:05
Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора (ліворуч)
Ф'юрі образився на слова Усика та пообіцяв при зустрічі відважити йому ляпаса
12:53
У Литві випустили монету, присвячену українській боротьбі за волю
12:50
ЗСУ
"Не можемо підтвердити, інформація закрита": Генштаб прокоментував заяву голови Єврокомісії про втрати ЗСУ
12:46
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
"Маємо бути певні, що вони переможуть": прем'єр-міністерка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні
12:39
Кріштіану Роналду
Роналду близький до переходу в клуб, який готовий платити 200 млн євро на рік, - Marca
12:33
один із шести медавтобусів від Норвегії Україні
Норвегія за сприяння НАТО передала Україні військові медичні автобуси
12:29
Сергій Шойгу
Шойгу заявив про будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів
12:19
Представник ГУР Вадим Скібіцький
У ГУР заявили, що не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається
12:18
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Одеські депутати проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову
12:14
Ракета
РФ запускає по Україні ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб виснажити ППО, - Пентагон
12:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Росіяни втікають зі своєї країни. І в цьому - величезна різниця між нами
11:51
біженці з України
Українським біженцям в Польщі необхідно буде частково сплачувати проживання в колективних центрах
11:47
Джо Байден
Байден емоційно відреагував на перемогу США над Іраном на ЧС-2022 з футболу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV