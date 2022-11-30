Глава російської розвідки закликав Польщу «до більш ретельного вивчення своєї історії» і застеріг від "анексії" українських земель
Глава розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Польща "збирається провести референдуми" на Західній Україні, аби "анексувати" ці території
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Наришкін заявив, що "референдумом" країна хоче виправдати свої "зазіхання" на українські землі та що польські спецслужби вже "злили" українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області референдуму про приєднання до Польщі.
"Реакцію вагомих регіональних гравців та простих громадян передбачається ретельно відстежити та проаналізувати", - сказав він.
Наришкін також "застеріг" поляків від цього "рішення" та порадив "більш ретельно вчити свою історію", аби "не наступати на ті ж граблі".
"Хочемо заздалегідь застерегти поляків від поспішного проведення хибних аналогій і закликати до більш ретельного вивчення своєї історії. Нагадаємо, вона наповнена гіркими прикладами зіткнень польських та українських націоналістів. Може, не варто знову наступати на ті ж граблі?" – сказав він.
- Раніше у МЗС Польщі спростували фейк про "референдум" щодо приєднання західних областей та заявили, що це "чергова спроба розпалити суперечки з Україною".
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