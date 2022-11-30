Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Наришкін заявив, що "референдумом" країна хоче виправдати свої "зазіхання" на українські землі та що польські спецслужби вже "злили" українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області референдуму про приєднання до Польщі.

"Реакцію вагомих регіональних гравців та простих громадян передбачається ретельно відстежити та проаналізувати", - сказав він.

Наришкін також "застеріг" поляків від цього "рішення" та порадив "більш ретельно вчити свою історію", аби "не наступати на ті ж граблі".

"Хочемо заздалегідь застерегти поляків від поспішного проведення хибних аналогій і закликати до більш ретельного вивчення своєї історії. Нагадаємо, вона наповнена гіркими прикладами зіткнень польських та українських націоналістів. Може, не варто знову наступати на ті ж граблі?" – сказав він.

Раніше у МЗС Польщі спростували фейк про "референдум" щодо приєднання західних областей та заявили, що це "чергова спроба розпалити суперечки з Україною".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb