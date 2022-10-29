Глава УГКЦ Святослав: "Хочеш наблизити перемогу — вимкни зайве освітлення"

Про це повідомляє офіційний сайт греко-католиків України.

"Давайте допоможемо тим, хто забезпечує наше життя, безпеку і життєдіяльність — допоможемо нашим енергетикам рятувати нашу Батьківщину. Бо коли є прохання до нас економити електроенергію, перетривати тимчасові віялові відключення електроенергії — все це заходи для того, щоб стабілізувати енергетичну систему України. Давайте допоможемо нашій Батьківщині вистояти у спротиві енергетичному тероризму. І кожен може дуже практично долучитися до цього. Ми часто кажемо — я люблю Батьківщину і хочу наближати перемогу кожного дня! Ну і ось конкретні кроки — як це зробити. Хочеш наблизити перемогу — вимкни зайве освітлення. Хочеш підтримати ЗСУ — потерпи трошки, коли тобі холодно чи стало менше комфорту, який дає електричне приладдя. Пожертвуй чимось задля перемоги. Думаю, у тих обставинах, які ми сьогодні переживаємо, ця свідомість особистої відповідальності і можливості через маленькі речі творити великі діла, повинна бути ще одним мотиватором нашої громадянської відповідальності", - зазначив голова УГКЦ.

За його словами, якщо ми безвідповідально ставимося до своїх громадянських обов’язків, ми допомагаємо ворогові.

"Тому спитайте себе, кому я допомагаю, коли щось роблю. Тому ставаймо на сторону добра — нехай у таких малих, дуже практичних питаннях. Зробімо все, щоб нашою відповідальністю побороти російського терориста. Бо ці атаки на енергетичну інфраструктуру України — ніщо інше, як військові злочини. Це — порушення гуманітарного права, звичаїв і правил ведення війни. Ми сподіваємо, що ці злочини будуть зафіксовані і засуджені світом, а злочинці свого часу виявлені, названі по іменах і покарані. Але давайте не будемо співдіяти зі злочинцями, давайте будемо боронити свою Батьківщину від наслідків цих злочинів проти України і людяності", - пояснив Святослав.

Нагадаємо, у суботу, 29 жовтня 2022 року, після 17:00 в Україні знову можуть відключати електроенергію.

Внаслідок російських повітряних ударів по українським електромережах, що тривають з 10 жовтня, наразі виведено з ладу 30-40% потужностей.

Не виключено, що до їх повного відновлення доведеться закуповувати електроенергію у країнах Євросоюзу.

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