Сьогодні після 17:00 в Україні знову можуть відключати електроенергію

Про це повідомила НЕК "Укренерго" у facebook.

"Сьогодні вранці Диспетчерський центр "Укренерго»" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. В цьому не було необхідності. Тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання", - йдеться у повідомленні.

Також у дописі йдеться про те, що на вихідних споживання знижується шляхом того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день.

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"Втім, попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше ніж в ранковий час. Тому закликаємо всіх свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00", - повідомила компанія.

Окрім цього, "Укренерго" закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості переносити користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

"Разом з тим, зараз вже завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з’явиться інформація, якими надалі будуть графіки обмеження споживачів, щоб вони були більш рівномірними та зрозумілими для українців", - додається в дописі.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.

Пізніше стало відомо, що в Україні 20 жовтня запровадили обмеження на користування електроенергією.

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