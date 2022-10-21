В Укренерго розповіли, чи планують й надалі відключати світло споживачам
В Україні й надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії – при цьому графіки хочуть зробити більш комфортними та рівномірними для населення
Про це повідомив голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
"Наступного тижня компанія "Укренерго" проаналізує статистику з обмежень по всіх регіонах, наскільки ефективними були ці обмеження (відключення світла, - ред.), наскільки виконані команди диспетчерів. І також ми разом з командами обленерго спробуємо зробити ці графіки відключень більш рівномірними, більш справедливими… Ми намагатимемося наступними днями зробити ці графіки ще більш збалансованими для того, щоб вони були трохи комфортнішими для наших громадян", - заявив Кудрицький.
За його словами, зараз дуже багато залежатиме від того, як швидко фахівці зможуть відновити роботу деяких електростанцій, пошкоджених росіянами цього тижня.
"Думаю, що це питання кількох тижнів, але це не означає, що протягом цих кількох тижнів щодня застосовуватимуться обмеження. Ми дивитимемося по ситуації і там, де це можливо, обов'язково уникатимемо примусових обмежень споживання електроенергії", - додав керівник "Укренерго".
- Нагадаємо, по всій території України 20 жовтня почали вводити обмеження постачання електроенергії, адже ворог зруйнував генеруючі об'єкти енергетики.
- Того ж дня У Києві та області розпочалися відключення електроенергії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе