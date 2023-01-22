Глави МЗС країн G7 зберуться з українського питання у Мюнхені

Про це повідомляє Japan Today.

Зазначається, що на запланованій зустрічі міністри підтвердять свою солідарність з Україною у питанні тиску на Росію з метою припинення її агресії.

Також очікується, що міністри закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу обговорять важливість підтримки міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

Видання пише, що на зустрічі головуватиме міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.

Japan Today нагадує, що країни G7 зберігають економічні санкції проти Москви, запроваджені після вторгнення Росії в Україну. Серед них - заморожування активів російських посадовців, у тому числі президента Володимира Путіна, і відключення російських банків від ключової міжнародної платіжної системи.

2 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7.

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