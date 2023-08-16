Гол Мессі та асист Кривцова вивели "Інтер Маямі" у фінал американського Кубка ліг
Сьогодні, 16 серпня, "Інтер Маямі" переграв "Філадельфію Юніон" та вийшов у фінал американського Кубка ліг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 4:1. Вдалий матч провів український центрбек Сергій Кривцов, який на 3-й хвилині віддав розкішну передачу на Джозефа Мартінеса і вивів його віч-на-віч з голкіпером. Форвард свій момент реалізував - відправив м’яч у дальній кут воріт.
На 20-й хвилині Ліонель Мессі подвоїв перевагу "Маямі". Загалом для аргентинця це вже 9 гол за 6 матчів у США. Кривцов знову взяв участь в атаці, але цього разу асистував вже не він.
Наприкінці першого тайму ексфутболіст "Барселони" Хорді Альба відзначився дебютним голом за "Маямі".
У фіналі американського Кубка ліг "Інтер Маямі" зіграє проти переможця пари "Монтеррей" - "Нешвілл".
Кубок ліг
Півфінал
16 серпня
"Філадельфія Юніон" - "Інтер Маямі" 1:4
Голи: Бедоя, 75 - Мартінес, 3, Мессі, 20, Альба, 45+3, Руїс, 83
Трансфер Мессі до MLS
Ліонель Мессі перейшов до "Інтер Маямі" з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершився контракт з чемпіонами Франції. Власником клубу зі США є легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.
У минулому сезоні аргентинець зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.
Мессі грав за парижан з 2021 року та допоміг їм здобути два чемпіонських титули у Франції.
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