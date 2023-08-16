Гол Мессі та асист Кривцова вивели "Інтер Маямі" у фінал американського Кубка ліг

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 4:1. Вдалий матч провів український центрбек Сергій Кривцов, який на 3-й хвилині віддав розкішну передачу на Джозефа Мартінеса і вивів його віч-на-віч з голкіпером. Форвард свій момент реалізував - відправив м’яч у дальній кут воріт.

На 20-й хвилині Ліонель Мессі подвоїв перевагу "Маямі". Загалом для аргентинця це вже 9 гол за 6 матчів у США. Кривцов знову взяв участь в атаці, але цього разу асистував вже не він.

Наприкінці першого тайму ексфутболіст "Барселони" Хорді Альба відзначився дебютним голом за "Маямі".

У фіналі американського Кубка ліг "Інтер Маямі" зіграє проти переможця пари "Монтеррей" - "Нешвілл".

Кубок ліг

Півфінал

16 серпня

"Філадельфія Юніон" - "Інтер Маямі" 1:4

Голи: Бедоя, 75 - Мартінес, 3, Мессі, 20, Альба, 45+3, Руїс, 83

Трансфер Мессі до MLS

Ліонель Мессі перейшов до "Інтер Маямі" з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершився контракт з чемпіонами Франції. Власником клубу зі США є легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.

У минулому сезоні аргентинець зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі грав за парижан з 2021 року та допоміг їм здобути два чемпіонських титули у Франції.