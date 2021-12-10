УЄФА визнав гол українця найкращим у 6-му турі Ліги конференцій
Гол українського півзахисника "Зорі" Єгора Назарини визнали найкращим у 6-му турі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 6-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграла внічию проти норвезького "Бодо-Глімт" (1:1).
На 18-й хвилині Єгор Назарина розкішно виконав штрафний удар і відкрив рахунок у зустрічі потужним ударом по воротах "Бодо-Глімт". За версією УЄФА цей м'яч є найкрасивішим у 6-му турі ЛК.
Гол можна переглянути за посиланням.
За 6 матчів луганська "Зоря" набрала 7 балів і зайняла у групі C третє місце. "Бодо-Глімт" вийшов у плей-офф Ліги конференцій з другого місця і 12 очками.
Перемогу в квартеті здобула італійська "Рома", у "вовків" 13 набраних пунктів. Четверте місце у болгарського ЦСКА, у них 1 бал.
Для всіх українських команд єврокубковий сезон завершився. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця в своїх групах у Лізі чемпіонів, а "Зоря" не зуміла вийти в плей-офф Ліги конференцій.
- 9 грудня у заключному турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Бодо-Глімт".
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