"Зоря" зіграла внічию з норвежцями в останньому матчі українських команд у єврокубках

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На 18-й хвилині Єгор Назарина розкішно виконав штрафний удар і відкрив рахунок у зустрічі потужним ударом по воротах "Бодо-Глімт". Норвежці зуміли зрівняти лише в середині другого тайму. Центрбек Віталій Вернидуб відзначився автоголом.



За 6 матчів луганська "Зоря" набрала 7 балів і зайняла у групі C третє місце. "Бодо-Глімт" вийшов у плей-офф Ліги конференцій з другого місця і 12 очками.



Перемогу в квартеті здобула італійська "Рома", у "вовків" 13 набраних пунктів. Четверте місце у болгарського ЦСКА, у них 1 бал.



Для всіх українських команд єврокубковий сезон завершився. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця в своїх групах у Лізі чемпіонів, а "Зоря" не зуміла вийти в плей-офф Ліги конференцій.



Ліга конференцій



6-й тур



9 грудня



"Зоря" (Україна) - "Бодо-Глімт" (Норвегія) 1:1



Голи: Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (авт.)





8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".

В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.

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