"Барселона" програла "Баварії" і вперше за 17 років зіграє у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Баварії" з розгромним рахунком 3:0. Голи у ворота "Барселони" забили Томас Мюллер, Лерой Сане, а крапку в зустрічі поставив Джамал Мусіала.



Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.



"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи. Іспанці вперше з 2004 року зіграють у Лізі Європи. Тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.



У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.



Ліга чемпіонів



6-й тур



8 грудня



"Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 3:0



Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссіале, 62

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