"Барселона" програла "Баварії" і вперше за 17 років зіграє у Лізі Європи
У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" вдома перемогла іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Баварії" з розгромним рахунком 3:0. Голи у ворота "Барселони" забили Томас Мюллер, Лерой Сане, а крапку в зустрічі поставив Джамал Мусіала.
Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.
"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи. Іспанці вперше з 2004 року зіграють у Лізі Європи. Тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.
У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.
Ліга чемпіонів
6-й тур
8 грудня
"Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 3:0
Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссіале, 62
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
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