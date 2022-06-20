Посол доброї волі УВКБ та голівудський актор Бен Стіллер відвідав Ірпінь
У рамках свого візиту до України посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер відвідав українські міста та поспілкувався із внутрішньопереселеними людьми
Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Стіллер розповів, що зустрівся із внутрішньопереселеними українцями та вислухав історії про те, як війна змінила їхнє життя.
"Ніхто не обирає втікати з дому. Пошук безпеки - це право кожного. І воно має бути доступним кожній людини", - зазначив актор.
- Нагадаємо, 19 червня Бен Стіллер відвідав Львів
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