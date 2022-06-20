Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Стіллер розповів, що зустрівся із внутрішньопереселеними українцями та вислухав історії про те, як війна змінила їхнє життя.

"Ніхто не обирає втікати з дому. Пошук безпеки - це право кожного. І воно має бути доступним кожній людини", - зазначив актор.

Нагадаємо, 19 червня Бен Стіллер відвідав Львів

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