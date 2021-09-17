Голкіпер "Динамо" Бущан назвав нападників, проти яких йому було найважче грати
Воротар "Динамо" Георгій Бущан назвав трьох найсильніших нападників, проти яких йому було найважче грати
Про це Бущан повідомив в інтерв'ю "Вацко LIVE".
За словами Бущана, йому важко було грати проти Олів'є Жиру, Кріштіану Роналду та Альваро Морати.
"Жиру мені сподобався. Ну як сподобався, він мене засмутив, звичайно, але в принципі сильний нападник. Роналду, зрозуміло. Мората. Та й все з тих, кого я саме запам'ятав", - сказав Бущан.
У цьому сезоні Георгій Бущан провів 4 матчі, 2 відстояв "на нуль", пропустив 2 голи. Transfermarkt оцінює 27-річного українця у 7,5 млн євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2023 року.
- 14 вересня основний воротар "Динамо" Георгій Бущан відновився від травми.
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