Голкіпер П'ятов назвав свій головний висновок після Євро-2020
Воротар збірної України Андрій П'ятов поділився головним висновком після Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
37-річний воротар П'ятов прикріпив ролик і написав, що один з головних висновків після Євро-2020 - бути разом у перемогах і поразках.
"Один з головних висновків після Євро-2020 - разом у перемогах та поразках", — написав П'ятов під роликом у Instagram.
В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України програла Англії з рахунком 0:4.
Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії у Римі (0:4).
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
- Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.
- Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.
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