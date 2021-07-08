Голкіпер П'ятов назвав свій головний висновок після Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



37-річний воротар П'ятов прикріпив ролик і написав, що один з головних висновків після Євро-2020 - бути разом у перемогах і поразках.



"Один з головних висновків після Євро-2020 - разом у перемогах та поразках", — написав П'ятов під роликом у Instagram.



В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України програла Англії з рахунком 0:4.



Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії у Римі (0:4).



Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb