Голкіпер з Марокко повторив унікальне досягнення Шовковського на ЧС з футболу
Воротар збірної Марокко Яссін Буну став другим голкіпером в історії чемпіонатів світу, який відстояв на нуль у серії післяматчевих пенальті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 6 грудня, в серії післяматчевих пенальті збірна Марокко перемогла Іспанію з рахунком 3:0. Голкіпер Яссін Буну відбив удари Карлоса Солера та Серхіо Бускетса. Пабло Сарабія потрапив у стійку воріт.
Буну став найкращим гравцем матчу. Марокканський воротар повторив досягнення Олександра Шовковського, встановлене на ЧС-2006. Тоді воротар збірної України також не пропустив жодного голу у післяматчевій серії пенальті.
У чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Марокко зіграє проти Португалії.
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5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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У вівторок 6 грудня у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Марокко несподівано перемогла у серії післяматчевих пенальті Іспанію.
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