Голкіпер з Марокко повторив унікальне досягнення Шовковського на ЧС з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 6 грудня, в серії післяматчевих пенальті збірна Марокко перемогла Іспанію з рахунком 3:0. Голкіпер Яссін Буну відбив удари Карлоса Солера та Серхіо Бускетса. Пабло Сарабія потрапив у стійку воріт.

Буну став найкращим гравцем матчу. Марокканський воротар повторив досягнення Олександра Шовковського, встановлене на ЧС-2006. Тоді воротар збірної України також не пропустив жодного голу у післяматчевій серії пенальті.

У чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Марокко зіграє проти Португалії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb