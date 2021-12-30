Голосування РНБО щодо закриття каналів, пов'язаних з Медведчуком, проводилось протягом трьох тижнів, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, як з'явилось рішення щодо санкцій проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"У нас рішення РНБО приймаються двома шляхами. Перший - коли президент збирає всіх членів РНБО і ми в приміщенні ОП проводимо засідання. Є інший шлях - письмове голосування, воно щодо цього питання (санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive, - ред.) проводилось протягом трьох тижнів. Кожен член РНБО отримує документи і розглядає їх в зручний спосіб. Так з'являються укази президента з цього приводу", - заявив Данілов.
Він прокоментував можливість запровадження санкцій проти інших ЗМІ.
"Те, що стосується, які канали будуть - це залежить від подань. Як тільки вони будуть подаватись - РНБО буде реагувати. Ще раз наголошую, це не має стосунку до свободи слова. У нас її більше, ніж достатньо", - підсумував Данілов.
- Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive.
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