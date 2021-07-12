Голова Черкаської ОДА Скічко пообіцяв відкрити аеропорт "Черкаси" цього року
Очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко заявив, що міжнародний аеропорт "Черкаси" відновить роботу в 2021 році
Про це він заявив у коментарі Укрінформу.
"Цього року реконструкція злітно-посадкової смуги обов’язкового завершиться. Щоб аеропорт почав функціонувати, потрібно погасити борги і оновити технічну сторону. Але ми плануємо, що вже цього року він поновить свою роботу", - розповів посадовець.
За словами Скічка, планується, що через кілька місяців "оновлена" злітно-посадкова смуга буде повернута на баланс аеропорту. Загальна вартість реконструкції майже 129 млн грн.
Для функціонування аеропорту потрібно погасити заборгованість КП.
Йдеться про 12,8 млн грн:
- 5,5 млн грн - земельний податок
- 3,1 млн грн – ПДВ
- 3 млн грн – пеня за внесками до Пенсійного фонду
- 128 тис. грн – борги по зарплаті.
Скічко зауважив, що аеропорт працюватиме із обмеженнями, приймаючи лише малі судна – вони повинні бути до 60 тонн.
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