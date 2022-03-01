Голова громади у Запорізькій області перейшов на бік РФ

Про це він написав у Facebook.



"Ситуація наступна: росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатись мародерством, не стрілятимуть в житловий сектор та не руйнуватимуть інфраструктуру", - повідомив

Рикун.



Він заявив, що нібито окупанти "обіцяють покинути нашу землю через декілька днів".



"Вводиться комендантська година. Автомобілі будуть перевірятись для уникнення агресії", - написав голова громади.

Нагадаємо, 27 лютого міський голова міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російській армії.

СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська Геннадію Мацегорі за намір здати місто російським окупантам та переговори з ними