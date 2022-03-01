Голова громади у Запорізькій області перейшов на бік РФ
Голова Михайлівської громади Володимир Рикун заявив, що провів перемовини з керівництвом російських військ
Про це він написав у Facebook.
"Ситуація наступна: росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатись мародерством, не стрілятимуть в житловий сектор та не руйнуватимуть інфраструктуру", - повідомив
Рикун.
Він заявив, що нібито окупанти "обіцяють покинути нашу землю через декілька днів".
"Вводиться комендантська година. Автомобілі будуть перевірятись для уникнення агресії", - написав голова громади.
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