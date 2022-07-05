Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба

Оскільки загроза повторного наступу з боку Білорусі на Київську область все ще залишається, існують щирі побоювання, наскільки готова Україна відбити можливі атаки. За словами голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексія Кулеби, українські сили у повній бойовій готовності, тож ситуація контрольована.

"Ми маємо бути готовими в будь-який момент до будь-якого виклику, - наголосив Олексій Кулеба. - На щастя, нам вдалося вигнати ворога з Київської, Чернігівської, Сумської областей, але на цьому війна не зупинилася. Загроза буде тепер завжди ".

Очільник Київської також зауважив, що, можливо, загроза зникне після того, як у Росії та Білорусі зміняться політичні режими. А в тому, що є як є, нічого трагічного насправді немає. Досвід Ізраїлю свідчить: з існуваннями таких загроз життя не завершується. Просто треба бути постійно готовими до ситуації, коли ці загрози можуть перерости у дії.

"Наші Сили оборони в області знаходяться на своїх місцях у повній бойовій готовності, виконують свої завдання, - сказав Олексій Кулеба. - Ми допомагаємо військовим в матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі – побачимо, ми готові".

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