На Київщині понад 100 підприємств постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення РФ
На Київщині через повномасштабну війну постраждало понад 100 підприємств, 44 з них повністю зруйнувано
Про це поідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.
"На Київщині після бойових дій постраждало більше ста підприємств. 44 з них знищено повністю. Ми робимо усе, аби бізнес в області якнайшвидше відновився. Адже від цього залежить як і добробут мешканців, так і розвиток нашого регіону", - наголосив він.
Так, 7 червня відбулася перша зустріч бізнесменів і державних регуляторів: податківців, спрівробітників Держпраці й Комітету держбюджету. Вони обговорили актуальні теми та проблеми підприємств. Очільник ОВА зауважив, що держава робить усе, щоб стати платформою, котра допоможе вирішити такі питання.
"Будемо допомагати кожному підприємству. Це необхідно, щоб зберегти та створити нові робочі місця для людей, а також стабілізувати економічну ситуацію. Це важливі питання, і вони також є для нас пріоритетними", - зазначив Олексій Кулеба.
- 28 травня голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю зараз усе спокійно, але Київщина постійно перебуває під загрозою.
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