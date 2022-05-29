Київщина постійно під загрозою, але біля кордону з Білоруссю все спокійно, - голова ОВА Кулеба
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю наразі все спокійно
Про це у Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
За словами Кулеби, біля кордону з Білоруссю все під контролем, хоч область постійно перебуває під загрозою російського вторгнення.
"В останні дні дуже багато інформації було різного плану щодо того, що можливе знову вторгнення російських військ з боку білоруського кордону. Тому сьогодні ми виїхали разом з керівництвом обласної поліції, перевірили засоби безпеки. Зараз все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності, щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Ситуація повністю під контролем сил безпеки", - сказав Олексій Кулеба.
- Нагадаємо, у Москві невдоволені тим, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лише надає свою територію як плацдарм для військових дій росіян проти України, але не дає власних збройних сил й не йде в атаку на українські землі.
- Як стверджує білоруський опозиціонер, політемігрант Павло Латушко, кремль може спробувати замінити Лукашенка на зручного РФ генерал-лейтенанта, державного секретаря ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.
- На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса.
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