Голова МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС може поїхати до РФ для переговорів
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі після візиту на Запорізьку атомну електростанцію може поїхати до РФ для подальших переговорів
Про це йдеться у заяві глави Міжнародного агентства з ядерної енергетики.
"Очевидно, що військова активність посилюється в усьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору триваючого конфлікту", - каже Ґроссі.
Генеральний директор МАГАТЕ рішуче налаштований продовжувати дипломатичні зусилля, аби захистити Запорізьку атомну електростанцію та запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні наслідки.
"Робота триває. Вкрай важливо домогтися узгодження фундаментального принципу, що атомна станція не повинна бути атакована за жодних обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу. Ядерна аварія з радіологічними наслідками не помилує нікого", - додав Ґроссі.
Це питання очільник Міжнародного агентства з атомної енергії обговорив з президентом Володимиром Зеленським у Запоріжжі, і планує незабаром вирушити до Росії для проведення переговорів щодо гарантій безпеки станції.
- 27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- 30 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізьку АЕС зараз неможливо захистити, оскільки чисельність окупаційних військ біля станції зросла.
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