Голова МНС Москви потрапив до лікарні з інфарктом після пожежі в бізнес-центрі "Гранд Сетунь Плаза"
Начальника московського головного управління МНС Сергія Желтова з місця пожежі у бізнес-центрі "Гранд Сетунь Плаза" доправили до лікарні з інфарктом
Про це повідомили РИА Новости.
"Дві людини звернулися (по медичну допомогу, - ред.). Наразі в лікувальному закладі знаходиться начальник головного управління. Обстановка на місці спровокувала великий інфаркт", - пояснив заступник голови відомства Денисов.
Відомо, що під час гасіння пожежі також постраждав старший помічник начальника чергової зміни служби пожежогасіння головного управління МНС у Москві полковник внутрішньої служби Максим Серьогін. Його також госпіталізували.
- Нагадаємо, пожежа в московському бізнес-центрі "Гранд Сетунь Плаза" розпочалася третього червня близько десятої ранку. Загорянню спочатку надали третій номер складності, потім підвищили до четвертого (з п'яти). Вогонь охопив 1,1 тисяч квадратних метрів.
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