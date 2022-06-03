Голова МНС Москви потрапив до лікарні з інфарктом після пожежі в бізнес-центрі "Гранд Сетунь Плаза"

Про це повідомили РИА Новости.

"Дві людини звернулися (по медичну допомогу, - ред.). Наразі в лікувальному закладі знаходиться начальник головного управління. Обстановка на місці спровокувала великий інфаркт", - пояснив заступник голови відомства Денисов.

Відомо, що під час гасіння пожежі також постраждав старший помічник начальника чергової зміни служби пожежогасіння головного управління МНС у Москві полковник внутрішньої служби Максим Серьогін. Його також госпіталізували.

Нагадаємо, пожежа в московському бізнес-центрі "Гранд Сетунь Плаза" розпочалася третього червня близько десятої ранку. Загорянню спочатку надали третій номер складності, потім підвищили до четвертого (з п'яти). Вогонь охопив 1,1 тисяч квадратних метрів.

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