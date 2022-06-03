У Москві палає бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", площа пожежі - понад 1000 кв. м
У Росії горить один з бізнес-центрів, площею понад 1000 кв. м, за попередніми даними, спалахнула обшивка центрального входу
Про це повідомляє ТАСС.
Відомо, що нині з бізнес-центру евакуюють людей. Інформації про постраждалих поки що не надходило.
За попередньою інформацією, спалахнула обшивка центрального входу. На відео видно, що вогнем охоплено чотири поверхи будівлі.
- Нагадаємо, нещодавно в прикордонних з Україноюросійських Шахтах горіла фабрика з виробництва одягу "Глорія джинс" на Єнисейському провулку, 15.
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