У Москві палає бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", площа пожежі - понад 1000 кв. м

Про це повідомляє ТАСС.

Відомо, що нині з бізнес-центру евакуюють людей. Інформації про постраждалих поки що не надходило.

За попередньою інформацією, спалахнула обшивка центрального входу. На відео видно, що вогнем охоплено чотири поверхи будівлі.

Нагадаємо, нещодавно в прикордонних з Україноюросійських Шахтах горіла фабрика з виробництва одягу "Глорія джинс" на Єнисейському провулку, 15.

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