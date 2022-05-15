В прикордонних з Україною російських Шахтах горить фабрика

Горить фабрика з виробництва одягу "Глорія джинс" на Єнисейському провулку, 15, передає RusNews.

Площа загоряння складає 250 кв. м.

За даними від Ростовського обласного ГУ МНС, пожежу гасять 58 пожежників з 17 розрахунків, передає ТГ-канал Бункер.

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