В прикордонних з Україною російських Шахтах горить фабрика
У промзоні російського міста Шахти (Ростовська область), що за 20 км від державного кордону України, вдень у неділю, 15 травня 2022 року, сталася велика пожежа
Горить фабрика з виробництва одягу "Глорія джинс" на Єнисейському провулку, 15, передає RusNews.
Площа загоряння складає 250 кв. м.
За даними від Ростовського обласного ГУ МНС, пожежу гасять 58 пожежників з 17 розрахунків, передає ТГ-канал Бункер.
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