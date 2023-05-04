Про це вона заявила в інтерв'ю Radiofrance.

"Я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково. Україна офіційно заявила, що не має відношення до цієї події, яка залишається незрозумілою", - сказала дипломатка.

Водночас вона висловила стурбованість заявами заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, який закликав убити Зеленського.

"Знову пана Медведєва відрізняють епатажні висловлювання, словесна ескалація, яка викликає жаль. Знову ця ескалація йде з Росії, знову він прагне залякати, знайти приводи, які могли би виправдати те, що не можна виправдати", - сказала Колонна.