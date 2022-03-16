Голова МЗС Туреччини закликав Лаврова припинити війну в Україні

Про це повідомляє Reuters.



Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, виступаючи разом зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві в середу, 16 березня, заявив, що війна в Україні має припинитися, і Анкара наполягатиме на дипломатичних зусиллях для досягнення тривалого припинення вогню.



Чавушоглу заявив журналістам після зустрічі з Лавровим, що член НАТО Туреччина сподівається, що Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для переговорів про мир.



"Війна повинна припинитися, люди не повинні вмирати. Я сьогодні приїхав сюди в Москву з такою думкою", - сказав Чавушоглу.



За його словами, міністри прагнуть провести зустріч Путіна і Зеленського для переговорів про тривале припинення вогню.



Лавров заявив, що немає жодних перешкод для зустрічі Путіна і Зеленського, але вона відбудеться лише для укладання конкретної угоди.

Нагадаємо, 10 березня у Туреччині пройшли переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони тривали півтори години, проте особливих результатів не принесли.