Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначено, що Асоціація об’єднує 25 країн регіону та є впливовим дипломатичним майданчиком Латинської Америки.

У своєму виступі Дмитро Кулеба наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Він також запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах. Окрім того голова МЗС закликав карибських партнерів підтримати досягнення справедливості за російські злочини в Україні, а також приєднатися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Нейтралітет - це не відповідь на виклики сьогодення. Це лише створює стратегічні проблеми, заохочуючи тих, хто прагне порушувати кордони та правила. Правда полягає в тому, що ми всі несемо відповідальність за захист наших принципів і цінностей. Одна свята цінність, за яку бореться Україна, - це цінність, яку ми всі цінуємо. Свобода", - сказав Кулеба.