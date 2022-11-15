Голова Ради Нацбанку Данилишин залишив свою посаду
Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин залишив свою посаду після двох каденцій
Про це він повідомив у Facebook.
"14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України. Як 5-й Голова Ради НБУ за час незалежності України, я працював на цій посаді повних два терміни. Вперше і найдовше за часи незалежності", - написав Данилишин.
Він подякував "усім членам Ради НБУ, головам НБУ і членам правління НБУ, з якими довелося працювати, за спільну роботу".
"В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", - резюмував Данилишин.
- Верховна Рада 6 жовтня звільнила голову НБУ Кирила Шевченка. Замість нього НБУ очолив Андрій Пишний.
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