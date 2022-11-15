Про це він повідомив у Facebook.

"14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України. Як 5-й Голова Ради НБУ за час незалежності України, я працював на цій посаді повних два терміни. Вперше і найдовше за часи незалежності", - написав Данилишин.

Він подякував "усім членам Ради НБУ, головам НБУ і членам правління НБУ, з якими довелося працювати, за спільну роботу".

"В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", - резюмував Данилишин.

Верховна Рада 6 жовтня звільнила голову НБУ Кирила Шевченка. Замість нього НБУ очолив Андрій Пишний.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb