Верховна Рада звільнила голову НБУ Кирила Шевченка

До Ради внесли проєкт постанови про призначення на посаду голови Національного банку України Андрія Пишного.

Про звільнення Шевченка повідомив у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України", - написав нардеп.

Повідомляється, що самого Кирила Шевченка під час звільнення не було.

Підтримали це рішення 263 депутати.

Довідково. Кирила Шевченка Верховна Рада призначила головою Національного банку України 16 липня 2020 року.

У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

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