Голова Рівненської ОВА: Наше завдання - укріплювати кордон, це 229 км зони відповідальності області
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що саме Рівненська АЕС є об'єктом номер один щодо загрози з боку ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ймовірність загрози з боку Білорусі неможливо відкидати, і ми слідкуємо за діями вагнерівців. За останній тиждень не помічено нарощування кількості вагнерівців і переміщення важкої, наступальної техніки. Ситуація контрольована", - підкреслив Коваль.
За словами голови Рівненської ОВА, є завдання - укріплювати кордон, це 229 км зони відповідальності Рівненщини.
"Саме Рівненська АЕС є об'єктом номер один щодо загрози з боку ворога. Тому на полігонах постійно відбуваються навчання. Можу запевнити, що Рівненщина не підведе. Кордон - це наша відповідальність.Також наше завдання тримати економічний фронт і підтримувати інші області", - наголосив Коваль.
- 7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.
- 9 серпня стало відомо, що Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала.
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