Голова Serum Institute сподівається, що регулятор ЄС за місяць дозволить в'їзд вакцинованим Covishield
Генеральний директор Serum Institute of India Адар Пунавалла сподівається за місяць отримати схвалення Європейською агенцією з лікарських препаратів вакцини Covishield, що дозволить щепленим туристам в’їжджати до ЄС
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Ми впевнені, що за місяць Європейська агенція з лікарських препаратів схвалить Covishield. Немає причин, чому це не станеться, адже вакцина базується на AstraZeneca, і наш продукт значною мірою ідентичний до AstraZeneca. Отже, це лише питання часу" – заявив він на India Global Forum 2021.
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Пунавалла пояснив, що Serum Institute подав заявку до ЕМА через партнерів ще місяць тому.
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