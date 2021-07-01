Голова Serum Institute сподівається, що регулятор ЄС за місяць дозволить в'їзд вакцинованим Covishield

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми впевнені, що за місяць Європейська агенція з лікарських препаратів схвалить Covishield. Немає причин, чому це не станеться, адже вакцина базується на AstraZeneca, і наш продукт значною мірою ідентичний до AstraZeneca. Отже, це лише питання часу" – заявив він на India Global Forum 2021.



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Пунавалла пояснив, що Serum Institute подав заявку до ЕМА через партнерів ще місяць тому.