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Голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу "Схем"

6 жовтня, 2021 середа
10:39
Суспільство

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування ситуації, повʼязаної з нападом на журналістів "Схем"

Відповідну заяву фінустанова оприлюднила у середу, 6 жовтня.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами", - зазначив Мецгер.


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Він додав, що подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.
 

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Укрексімбанк
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Схеми
Радіо Свобода
напад на журналістів
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