Голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу "Схем"

Відповідну заяву фінустанова оприлюднила у середу, 6 жовтня.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами", - зазначив Мецгер.





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Він додав, що подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.



Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".

У посольстві США сподіваються на прозоре розслідування інциденту.

В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".

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