Головна мета агресора - знищити українську владу, але вона працює, - Княжицький

Про це він сказав у відеозверненні з Верховної Ради, оприлюднене в Facebook.



"Головна мета агресора - знищити українську владу, але українська влада працює. Українська влада приймає ті закони, які необхідні в часи військові. Українська влада робить все для того, щоб країна стала вільною, щоб країна зберегла свою незалежність, щоб всі колаборанти, негідники й агресори були покарані. Так і буде", - заявив Княжицький.



Він зазначив, що Верховна Рада працювала.



"Оголосили мобілізацію, прийняли закони проти колаборантів і про інформаційну безпеку. Ще багато важливих і потрібних зараз законів", - написав нардеп.





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