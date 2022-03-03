Головна мета агресора - знищити українську владу, але вона працює, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що парламент ухвалив низку важливих законів
Про це він сказав у відеозверненні з Верховної Ради, оприлюднене в Facebook.
"Головна мета агресора - знищити українську владу, але українська влада працює. Українська влада приймає ті закони, які необхідні в часи військові. Українська влада робить все для того, щоб країна стала вільною, щоб країна зберегла свою незалежність, щоб всі колаборанти, негідники й агресори були покарані. Так і буде", - заявив Княжицький.
Він зазначив, що Верховна Рада працювала.
"Оголосили мобілізацію, прийняли закони проти колаборантів і про інформаційну безпеку. Ще багато важливих і потрібних зараз законів", - написав нардеп.
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