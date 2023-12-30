"Головне - підготувати людей. Зброя буде": офіцер ЗСУ Кішак про мобілізацію

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні головним завданням для Сил оборони є підготовка людей. Я переконаний, що зброя буде. Я вірю нашому командуванню і знаю, що з цим проблем не буде. До того ж зброї для навчання нам теж вистачить. Кожен навчальний центр Сил оборони, в якому бійці проходять тренування та підготовку, повністю укомплектовані всім необхідним", - пояснив Кішак.

Офіцер зауважив, що фінансування Сил оборони теж дуже важливе й для перемоги над Росією країні потрібна ефективно працююча економіка

"Втім, дійсно воювати всі не можуть. Для війни нам потрібна ефективна економіка. Часто цивільні говорять, що потрібно поїхати в Буковель і там можна зібрати цілі підрозділи. Однак, завдяки роботі Буковелю дуже потужно фінансуються ЗСУ, починаючи від FPV дронів і до транспорту з екіпірування. Тому перш ніж щось говорити, потрібно зважувати всі умови. Так, дійсно Сили оборони потребують поповнення, але потрібно знаходити баланс і мати можливість фінансувати військові потреби країни", - додав він.