"Головне - підготувати людей. Зброя буде": офіцер ЗСУ Кішак про мобілізацію
Офіцер ЗСУ Назарій Кішак переконаний, що Сили оборони не матимуть проблем для забезпеченням особового складу
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні головним завданням для Сил оборони є підготовка людей. Я переконаний, що зброя буде. Я вірю нашому командуванню і знаю, що з цим проблем не буде. До того ж зброї для навчання нам теж вистачить. Кожен навчальний центр Сил оборони, в якому бійці проходять тренування та підготовку, повністю укомплектовані всім необхідним", - пояснив Кішак.
Офіцер зауважив, що фінансування Сил оборони теж дуже важливе й для перемоги над Росією країні потрібна ефективно працююча економіка
"Втім, дійсно воювати всі не можуть. Для війни нам потрібна ефективна економіка. Часто цивільні говорять, що потрібно поїхати в Буковель і там можна зібрати цілі підрозділи. Однак, завдяки роботі Буковелю дуже потужно фінансуються ЗСУ, починаючи від FPV дронів і до транспорту з екіпірування. Тому перш ніж щось говорити, потрібно зважувати всі умови. Так, дійсно Сили оборони потребують поповнення, але потрібно знаходити баланс і мати можливість фінансувати військові потреби країни", - додав він.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
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