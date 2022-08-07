Головний акцент у новому пакеті військової допомоги - боєприпаси, - військовий експерт Грабський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Сергій Грабський прокоментував новий пакет військової допомоги Україні від США.



"Головним акцентом у цьому пакеті є боєприпаси. Та ефективність й інтенсивність, з якими ми використовуємо боєприпаси, потребують їх поновлення. Крім того, щоб поновити діючі запаси, нам потрібно ще створити стратегічні запаси для подальшої активізації та розгортання наших бойових дій", - зазначив військовий експерт.



Грабський підкреслив важливість запасів боєприпасів для проведення контрнаступальних та наступальних операцій.



"Що стосується БТР М113 саме у медичному виконанні, то це надзвичайно важлива новина, з якою ми можемо говорити, про насиченість броньованою технікою, яка забезпечую дії механізованих підрозділів ЗСУ. Збільшення кількості такої техніки означає, що ми дивимося вперед, а саме не проведення контрнаступальних операцій", - зауважив Сергій Грабський.

30 липня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні

5 серпня Reuters повідомило, що США готують новий пакет озброєнь для України на $1 мільярд

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